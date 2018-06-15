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Сборная Испании повела в счете в матче с Португалией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сборная Испании вышла вперед в матче с командой Португалии на чемпионате мира по футболу-2018. Третий год в ворота португальцев на 58-й минуте забил Начо Фернандес.

Таким образом, счет стал 3:2 в пользу Испании.

Ранее за испанцев отличился Диего Коста, который оформил дубль, забив на 24-й и 55-й минутах.
В составе Португалии также два мяча на свой счет записал Криштиану Роналду. При этом первый гол он забил на четвертой минуте встречи с пенальти.

Сборные Испании и Португалии проводят встречу в рамках группового этапа ЧМ-2018 на стадионе "Фишт" в Сочи.

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