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Игорь Корнелюк выступит в Петрозаводске в День города

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Мэрия Петрозаводска опубликовала программу праздника «День города – 2018». Столица Карелии отметит свое 315-летие 30 июня.

Горожан и гостей города ожидает гастрономический фестиваль «Петровский пир», концерты, танцевальные постановки, фестиваль красоты, костюмированный бал и многое другое. Об этом пишет ИА «Карелinform».

В программе - дискотека, детские и семейные шоу-программы, конкурсы, парады и занимательные мастер-классы, фейерверк. На центральной сцене в створе проспекта Ленина на Онежской набережной будет петь Игорь Корнелюк. 

Петрозаводск расположен на берегах Петрозаводской губы Онежского озера амфитеатром на озёрных террасах, вытянувшись вдоль побережья на 21,7 км. В апреле 2015 года получил почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

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