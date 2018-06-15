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Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение правительства увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям Владимира Путина. 

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В 2005 году Путин говорил, что до тех пор, пока он возглавляет государство, пенсионный возраст повышаться не будет.

«Здесь важно, что это было произнесено 13 лет назад», – сказал Песков.

По его словам, за эти годы в России произошли значительные демографические изменения, увеличилась продолжительность жизни, поменялась экономика и международная конъюнктура. 

«Ни одна страна не существует в вакууме», – добавил представитель Кремля.

14 июня на заседании кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев предложил поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин (сейчас мужчины уходят на пенсию в 60, женщины – в 55).

Реформа пока обсуждается, ее реализацию планируют начать в 2019 году. Пенсионный возраст будут повышать поэтапно до 2034 года. 

Законопроект о пенсионной реформе может поступить на рассмотрение в Госдуму в субботу, 16 июня.

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