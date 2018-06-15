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Мацуев посетил тренировку сборной России в Новогорске

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Народный артист России пианист Денис Мацуев посетил тренировку сборной России на базе в Новогорске по приглашению главного тренера команды Станислава Черчесова. Об этом музыкант рассказал журналистам.

«Для меня большая честь почувствовать эту кухню на следующий день после потрясающего матча. Но надо забыть об этом, с чистого листа выйти на подготовку. Я видел, как они работали сегодня», — цитирует его ТАСС.

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Пианист отметил, что наставнику команды удалось создать замечательную атмосферу. При этом Мацуев не стал давать прогнозов относительно дальнейших результатов российской сборной на турнире. «Я всегда говорил, что настоящий болельщик проявляется не во времена триумфа, а тогда, когда команде нужна поддержка, и сейчас нашей сборной необходима поддержка публики», — подчеркнул артист.

14 июня российские футболисты разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 на матче в московских «Лужниках». Следующую встречу сборная проведет с футболистами из Египта, они сыграют в Санкт-Петербурге 19 июня, а 25 июня в Самаре состоится матч Россия–Уругвай.

Как сообщил тренер сборной Египта Эктор Купер, нападающего Мохаммеда Салаха оставили в запасе на матче с Уругваем, чтобы он смог выступить на встрече с Россией.

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