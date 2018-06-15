Девушка скончалась после нападения неизвестного с ножом в Мюнхене

Неизвестный напал с ножом на девушку в германском Мюнхене. Пострадавшая скончалась от полученных ранений, еще два человека пострадали, пишет таблоид tz со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел днем 15 июня на пересечение улиц Ландшутер-Алле и Юташтрассе в районе Нойхаузен-Нимфенбург.

После нападения 25-летнюю девушку доставили в больницу с тяжелыми ножевыми ранениями, но врачи не смогли ее спасти. Кроме того, во время атаки пострадали мужчина и женщина, у них также диагностированы тяжелые ранения. Злоумышленник даже ранил собаку.

Нападавшему удалось скрыться, сотрудники правоохранительных органов разыскивают его. В полиции полагают, что преступник был знаком с жертвами.

Ранее суд Финляндии приговорил к пожизненному сроку марокканца Абдеррахмана Буанана, напавшего с ножом на прохожих в городе Турку. В результате произошедшего скончались две женщины, еще восемь человек пострадали.