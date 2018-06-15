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Несколько больниц объединят в Ярославской области

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Комитет по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной думы одобрил объединение клинических больниц № 1 и 5, поликлиники № 2 и детской больницы № 1. Изменения позволят расширить перечень медицинских услуг: появятся пульмонолог, колопроктолог, онколог. Лабораторная служба и служба функциональной диагностики смогут использовать оборудование больницы № 1.

Все пациенты больницы № 5 будут обслуживаться в больнице № 1. На ее базе создадут 10 дополнительных участков, передает ИА «ЯРНОВОСТИ». Окончательное решение о реализации плана объединения больниц будет принято на очередном заседании облдумы.

Как писал портал iz.ru, современный центр детского здоровья будет создан за счет объединения мощностей трех медицинских учреждений в Барнауле. В кластер войдут краевая клиническая детская больница, перинатальный центр и инфекционное отделение городской больницы № 2. Объединение позволит более эффективно использовать материальную базу и профессиональные коллективы.

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