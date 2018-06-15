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Создатели «Рика и Морти» пообещали работать над мультсериалом быстрее

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Фото: Кадр из видео/«Рик и Морти»
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Длительных пауз между сезонами мультсериала «Рик и Морти» больше не будет, заверил один из создателей проекта Джастин Ройланд. Об этом он сообщил в интервью американскому сайту Polygon.

Перерыв между вторым и третьим сезонами сериала составил более 18 месяцев. В мае стало известно, что американский телеканал Adult Swim заказал у создателей еще 70 серий проекта. Как признаются авторы Ройланд и его коллега Дэн Хармон, это решение воодушевило их и они стараются работать над сериями быстрее.

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«Мы в восторге от того, что впервые можем просто запереться и творить, мы уверены в будущем, мы подстрахованы», — приводит «Газета.ру» комментарий Ройланда.

Автор отметил, что крупный заказ заставляет ускорить темпы работы. «Долгих перерывов больше не будет, никаких больше пропастей между сезонами», — пообещал исполнительный директор мультсериала. Сайт также призывает фанатов не беспокоиться из-за ранее появившихся сообщений в СМИ, что сериал выйдет не раньше конца 2019 года.

В октябре 2017 года поклонники сериала «Рик и Морти» вышли на стихийные митинги у ресторанов Макдоналдс. Они выразили недовольство коротким сроком акции, по условиям которой покупателям предлагали попробовать сычуаньский соус. О нем в сериале мечтал персонаж Рик.

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