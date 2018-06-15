Пассажиров Пулково заперли на лестнице во время учебной тревоги
Пассажиры Пулково оказались взаперти на лестнице во время учебной тревоги. Об этом телеканалу «78» рассказал пострадавший Александр Петров.
По словам мужчины, он, его супруга и двое детей ожидали посадки на самолет, когда сработала тревога. Они проследовали к аварийному выходу и вышли на лестницу, однако все двери оказались заблокированы.
Мужчина лишь спустя более получаса сумел докричаться до службы безопасности, после чего их выпустили.
Источник в аэропорту пояснил, что во время тревоги блокировка со всех дверей снимается. По всей видимости, диспетчер не знала, что на лестнице находятся люди, и заблокировала двери. Он отметил, что пассажиров освободили спустя 30 минут.