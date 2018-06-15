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Пассажиров Пулково заперли на лестнице во время учебной тревоги

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Пассажиры Пулково оказались взаперти на лестнице во время учебной тревоги. Об этом телеканалу «78» рассказал пострадавший Александр Петров.

По словам мужчины, он, его супруга и двое детей ожидали посадки на самолет, когда сработала тревога. Они проследовали к аварийному выходу и вышли на лестницу, однако все двери оказались заблокированы.

Мужчина лишь спустя более получаса сумел докричаться до службы безопасности, после чего их выпустили.

Источник в аэропорту пояснил, что во время тревоги блокировка со всех дверей снимается. По всей видимости, диспетчер не знала, что на лестнице находятся люди, и заблокировала двери. Он отметил, что пассажиров освободили спустя 30 минут.

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