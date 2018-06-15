Трамп рассказал о возникшей между ним и Ким Чен Ыном «хорошей химии»‍

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время общения во время саммита в Сингапуре между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном возникла «хорошая химия».

«Мы очень хорошо поладили», — заявил глава США в интервью телеканалу Fox News.

Он также отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова начнется очень скоро. А в День отца, который отмечается 17 июня, Трамп намерен провести очередные переговоры с властями Северной Кореи.

«Я собираюсь звонить в КНДР», — сказал он, передает телеканал «360».

Кроме того, Трамп рассказал, что экс-президент США Барак Обама был практически готов начать войну с Северной Кореей.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам был подписан совместный документ, согласно которому Северная Корея взяла на себя обязательства по ядерному разоружению в обмен на гарантии безопасности от США.