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Трамп рассказал о возникшей между ним и Ким Чен Ыном «хорошей химии»‍

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Фото: REUTERS/Kevin Lim
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Президент США Дональд Трамп заявил, что во время общения во время саммита в Сингапуре между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном возникла «хорошая химия».

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

«Мы очень хорошо поладили», — заявил глава США в интервью телеканалу Fox News. 

Он также отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова начнется очень скоро. А в День отца, который отмечается 17 июня, Трамп намерен провести очередные переговоры с властями Северной Кореи. 

«Я собираюсь звонить в КНДР», — сказал он, передает телеканал «360».

Кроме того, Трамп рассказал, что экс-президент США Барак Обама был практически готов начать войну с Северной Кореей.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам был подписан совместный документ, согласно которому Северная Корея взяла на себя обязательства по ядерному разоружению в обмен на гарантии безопасности от США.

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