Более 35 свалок ликвидируют в Крыму по решению суда

Суд обязал убрать 35 несанкционированных свалок в Симферопольском районе Крыма. Все они расположены за границами населенных пунктов, отмечает пресс-служба региональной прокуратуры.

С учетом того, что министерством жилищно-коммунального хозяйства республики меры по ликвидации свалок не принимаются, прокурор района направил иск в суд о понуждении указанного органа исполнительной власти выполнить обязанности по очистке территории от мусора, передает «Крыминформ».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил о том, что многие мусорные полигоны в стране работают «в серую». Таких полигонов, по его словам, десятки тысяч. И часть из них криминализирована.