В Сети появились кадры жесткой посадки на брюхо украинского самолета

В Сети появилось видео неудачного приземления самолета McDonnell Douglas MD-83 украинской авиакомпании Bravo Airways в аэропорту Киев (Жуляны).

Инцидент произошел 14 июня. Сперва лайнер, прилетевший из турецкой Антальи, приземлился на взлетно-посадочную полосу, а затем выкатился за ее пределы.

По сообщениям очевидцев, после непродолжительного пробега по земле у воздушного судна не выдержали стойки шасси и самолет буквально оказался на брюхе.

На борту находились 169 пассажиров и члены экипажа, никто из них не пострадал. Были выпущены надувные трапы, и пассажиры эвакуировались прямо на полосу.

Из-за ЧП аэропорт закрыли на пять часов, отмечает EA Dailу.

Аэропорт Жуляны — второй по количеству рейсов аэропорт Украины после Борисполя. Его годовой пассажиропоток превышает 1,8 млн человек.