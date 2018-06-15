Клиенты компании Polar Tour могут остаться без отдыха

Десятки звонков от турагентов и клиентов компании Polar Tour поступили в правовое управление Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в пятницу. Об этом сообщает начальник управления ведомства Изо Арахамия, передает «РИА Новости».

Ранее 15 июня компания объявила о приостановке деятельности. В тексте поясняется, что Polar Tour не может выполнить обязательства по субагентским договорам.

Как отмечает сайт «Вести.ru» число пострадавших туристов может составлять от нескольких сотен до 2 тыс. человек.

В правовое управление уже поступило около 30 звонков. При этом туристы звонят редко, так как они в первую очередь обращаются в турагентства, в которых приобретали туры. Большая часть звонков — от агентских компаний.

«Пока не ясно точно, с какими туроператорами работала Polar Tour, но со слов турагентов мы узнали о некоторых туроператорах. Теперь нужно, чтобы они это подтвердили и сообщили, сколько всего туров было забронировано, сколько из них полностью или частично были оплачены. Тогда картина будет более или менее ясна», — сказала Арахамия.

Она уточнила, что после этого ведомство обратится в Роспотребнадзор, который проведет проверку на предмет соответствия заключенных договоров требованиям законодательства.

Арахамия подчеркнула, что даже в случае выявления нарушений или несоответствий туристы пострадать не должны.