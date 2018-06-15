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8–15 июня в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Артем Дзюба радуется забитому мячу во время матча между сборными России и Саудовской Аравии в рамках ЧМ-2018
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине перед встречей президента РФ Владимир Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Участники флешмоба, который состоялся на Поклонной горе в День России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Концерт на Красной площади в честь Дня России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участники «Красочного забега», который прошел в столице 10 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Детеныш суриката в Московском зоопарке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Болельщица сборной России на официальной церемонии открытия ЧМ-2018 в «Лужниках» 
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Певец Робби Уильямс во время выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу – 2018 на стадионе «Лужники»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Забег в поддержку сборной России на ЧМ-2018 по футболу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сербский актер Милан Марич во время интервью «Известиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Футболисты сборной России перед началом матча с Саудовской Аравией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Матч финала четырех Единой лиги ВТБ между командами ЦСКА (Москва) и «Химки» (Химки)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Оперная певица Альбина Шагимуратова во время выступления на гала-концерте звезд мировой оперной сцены на Красной площади, приуроченного к открытию чемпионата мира по футболу – 2018
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Певец Филипп Киркоров выступает на концерте по случаю празднования Дня России на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Российский болельщик перед началом первого матча группового турнира между сборными России и Саудовской Аравии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Открытие выставки «Валерий Кошляков. Романский пленник» в Новой Третьяковке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Торжественный утренний намаз в честь праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
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