В Коми разрабатывают бренды для городов и районов

Власти Коми занялись территориальным брендингом. Посвященный этой теме семинар открылся в Сыктывкаре.

Далеко не все города и районы региона участвуют в программе финансирования брендирования своих территорий в 2018 году, при этом в следующем году на такие программы средства выделяться не будут. Планируется, что к летнему туристическому сезону 2019 года большая часть муниципалитетов будут иметь свой логотип, передает ИА «Комиинформ».

Согласно результатам проведенного перед семинаром исследования, бренды в Коми связаны с главными культурными событиями или с особенностями города, района.