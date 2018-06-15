Mercedes отзывает более 9 тыс. машин в РФ из-за проблем с подушками безопасности

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 9,281 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности, установленными на месте водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины классов A, B, C, CLA, GLA и GLC, проданные в период с 2016 по 2018 год. Причиной отзыва в компании назвали возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за воздействия электростатического разряда, передает телеканал «Звезда».

Владельцы указанных автомобилей будут уведомлены о необходимости доставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Специалисты проверят машины и при необходимости доработают рулевую колонку. Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.

4 июня Mercedes-Benz объявил об отзыве почти 1,5 тыс. микроавтобусов Sprinter Classic в России из-за риска деформации шатунных болтов.