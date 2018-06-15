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Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

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В России за последние года произошли серьезные изменения, которые позволили рассмотреть вопрос о повышении возраста выхода на пенсию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина, который в 2005 году сказал, что пенсионный возраст не будет повышаться в то время, когда он занимает президентское кресло.  

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«Здесь важно, что это было (сказано — ред.) 13 лет назад. Конечно, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, изменения в международной конъюнктуре « ни одна страна не существует в вакууме», — приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что произошли изменения и в показателя продолжительности жизни. 

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что сам Путин не принимает участия в процессе проработки пенсионной реформы, этим занимается кабинет министров. 

14 мая состоялось заседание правительства, на которм премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о необходимости пересмотра пенсионного возраста. Он объяснил, что без этих решений Россия не может двигаться вперед ни в социальной сфере, ни в экономике.

В итоге было предложено постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти параметры составляют 60 и 55 лет соответственно.

При этом работки со стажем от 40 лет и более (для мужчин 45) смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. 

Кабмин указывает, что пенсионная реформа позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. 

Ожидается, что процесс повышения возраста выхода на пенсию начнется в 2019 году с переходным периодом и завершится к 2034 году. 

Кроме того власти РФ одобрили повышение НДС с 18% до 20%. После реализации этой меры дополнительные доходы российской казны составят более 600 млрд рублей ежегодно.

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