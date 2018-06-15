Губернатор Калининградской области призвал «блокировать» поселки с АЧС

Глава Калининградской области Антон Алиханов призвал чиновников и ГИБДД блокировать поселки вблизи очагов распространения африканской чумы свиней. Губернатор предложил изымать у фермеров поголовье.

Ситуацию с АЧС власти обсуждали на оперативном совещании в областном правительстве. По словам Алиханова, в регионе складывается тяжелая ситуация с африканской чумой свиней. Заболевание выявили в Черняховском, Правдинском и Гвардейском округах.

Губернатор предложил проводить обходы ферм и изымать животных, сообщает «Калининград.Ru». За скот аграрии получают разовые компенсации. Кроме того, по мнению Алиханова, необходимо совместно с ГИБДД устраивать «блокаду» населенных пунктов, в которых проводится зачистка от АЧС в связи с тем, что некоторые производители пытаются перевезти скот и уберечь от забоя.

Ранее карантин по африканской чуме свиней ввели в Ртищевском районе Саратовской области. Геном вируса АЧС был выявлен в пробах, взятых от погибшей свиньи в селе Урусово.