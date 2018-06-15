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Более 6 тыс. мусульман собрались на Ураза-байрам в Рязани

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В Рязанской области проходят мероприятия, посвященные мусульманскому празднику Ураза-байрам. В столице региона он состоялся на новой площадке в районе Московского шоссе.

Как сообщает РИА «7 новостей», там собралось около 6 тыс. человек. Их поздравили представители региональных властей и глава Духовного управления мусульман Рязанской области имам-мухтасиб Рашид Бултачеев. Позже праздник завершился коллективным намазом.

Завтра, 16 июня, в селе Подлипки будут широко отмечать Сабантуй. Главным призом состязаний станет живой баран.

В Москве ежегодно в праздновании Ураза-байрама принимает участие более 200 тыс. мусульман. Сегодня у Соборной мечети собралось около 130 тыс. человек.

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