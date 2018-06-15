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Вылет из Казани в Ригу задержали из-за авиадебошира

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В Казани отложили вылет самолета в Ригу из-за одного пассажира. Его пытались посадить на борт в связи с запретом на въезд в Россию.

По данным пресс-службы аэропорта, мужчина прибыл в Казань рейсом из Риги. При проверке документов выяснилось, что пассажиру запрещен въезд на территорию РФ. В соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации его необходимо было отправить обратно в Ригу этим же рейсом. Однако иностранец начал неадекватно себя вести, сообщает ИА «Татар-информ».

Командир корабля принял решение не принимать авиадебошира на борт. Однако рейс в связи с инцидентом был задержан на час. Иностранца все-таки удалось отправить в Ригу.

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