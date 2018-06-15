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Украинский МИД назвал сплетнями сообщения СМИ о словах Трампа про Крым

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Официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца заявила, что ее ведомство не будет реагировать на данные СМИ, что президент США Дональд Трамп в беседе с лидерами «большой семерки» назвал Крым российским.

Накануне о заявлении Трампа на мероприятиях «большой семерки», что Крым является российским, сообщил BuzzFeed со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Киев не будет высказывать свою позицию по этому вопросу, так как в Белом доме (США – ред.) также не стали комментировать эти сообщения, заявила украинский дипломат «112».

«Мы никогда не реагируем на сплетни», – указала представитель МИД Украины.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальных подтверждений высказыванию президента США нет, а сам Трамп «много чего говорил».

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