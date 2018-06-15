Шесть автоматических заправок построят в Ижевске

В ближайшее время власти Ижевска подпишут соглашение о строительстве в городе шести автоматических автозаправочных станций (ААЗС). Они появятся в рамках первого проекта муниципально-частного партнерства. Постановление об этом подписал врио главы Ижевска Сергей Задорожный.

Соглашение заключено с ООО «Паритет». Компания является инициатором проекта. Он предполагает инвестирование в сумме 148 млн рублей. В администрации Ижевска рассчитывают, что доходы в городской бюджет от аренды земельных участков и налоговых поступлений ежегодно будут составлять 500 тыс. рублей, передает ИА «Сусанин».

Портал iz.ru ранее сообщал, что в Омске построили первую в городе зарядную станцию для электромобилей. Она появилась у торгового центра «Фестиваль».