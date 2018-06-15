Прямой эфир

Шесть автоматических заправок построят в Ижевске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время власти Ижевска подпишут соглашение о строительстве в городе шести автоматических автозаправочных станций (ААЗС). Они появятся в рамках первого проекта муниципально-частного партнерства. Постановление об этом подписал врио главы Ижевска Сергей Задорожный.

Соглашение заключено с ООО «Паритет». Компания является инициатором проекта. Он предполагает инвестирование в сумме 148 млн рублей. В администрации Ижевска рассчитывают, что доходы в городской бюджет от аренды земельных участков и налоговых поступлений ежегодно будут составлять 500 тыс. рублей, передает ИА «Сусанин».

Портал iz.ru ранее сообщал, что в Омске построили первую в городе зарядную станцию для электромобилей. Она появилась у торгового центра «Фестиваль».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин передал ГИБДД электрокары и электромотоциклы
Козак заявил о выполнении нефтекомпаниями обязательств по стабилизации цен на АЗС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017