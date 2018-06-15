«КамАЗ» перевернулся на дороге Волгоград–Астрахань

Бетономешалка «КамАЗ» перевернулась во время движения в Ахтубинском районе на трассе Волгоград–Астрахань. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Волгоспас».

Авария произошла накануне, 14 июня, на 217-м км трассы Волгоград–Астрахань. Автомобиль «КамАЗ-миксер» по неустановленным причинам перевернулся на дороге во время движения, сообщает «Астрахань-24».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель 1969 года рождения. Он получил различные ушибы и был доставлен в Ахтубинскую районную больницу.

Обстоятельств и причины произошедшего выясняются. Возгорания или разлива топлива не произошло.