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«КамАЗ» перевернулся на дороге Волгоград–Астрахань

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Бетономешалка «КамАЗ» перевернулась во время движения в Ахтубинском районе на трассе Волгоград–Астрахань. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Волгоспас».

Авария произошла накануне, 14 июня, на 217-м км трассы Волгоград–Астрахань. Автомобиль «КамАЗ-миксер» по неустановленным причинам перевернулся на дороге во время движения, сообщает «Астрахань-24».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель 1969 года рождения. Он получил различные ушибы и был доставлен в Ахтубинскую районную больницу.

Обстоятельств и причины произошедшего выясняются. Возгорания или разлива топлива не произошло.

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