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На фестивале болельщиков в Волгограде отмечают День дружбы

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В Волгограде продолжается фестиваль болельщиков. Сегодняшняя программа мероприятия носит название «День дружбы». Как сказали организаторы, это еще один повод показать гостеприимность города, который готов принимать туристов со всей планеты.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» отмечает, что весь день гостей фестиваля посвящен знакомству с колоритом Волгоградской области. Так, свое мастерство продемонстрируют артисты ансамбля «Казачья воля». Особенности национальной культуры раскроет программа «Душа казачья». Кроме того, посетители фан-зоны увидят спектакль «Царицынской оперы» Broadway».

Фестиваль продлится до 01:00. Гости увидят на большом экране три матча: Египет – Уругвай, Марокко – Иран и Португалия – Испания.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что МИД Великобритании отверг призыв бойкотировать ЧМ-2018. В статье главы Форин-офиса Бориса Джонсона, опубликованной в газете Sun, говорится, что в Россию отправились 10 тыс. английских фанатов, несмотря на напряженность в отношениях Москвы и Лондона.

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