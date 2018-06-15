Подготовку кораблей к бою отработали на Черноморском флоте

Занятие по приготовлению надводных кораблей к бою и походу прошло на Черноморском флоте. Командирам экипажей, расчетам главных командных пунктов показали порядок плановых и экстренных мероприятий.

Как передает Крыминформ, на тренажере «Мостик» было отработано управление одиночным кораблем при выходе и входе в Севастополь при различных условиях. Эта тренировка — обязательный элемент подготовки командиров и офицеров, входящих в состав главных командных пунктов надводных кораблей.

Ранее состав Черноморского флота пополнил корабль «Вышний Волочек», оснащенный ракетным комплексом большой дальности «Калибр-НК». Он является шестым по счету кораблем модернизированной серии «Буян-М» и станет пока единственным кораблем этого класса в составе ЧФ.