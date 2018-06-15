Новый переход через железную дорогу построят под Новосибирском

Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил выделить средства на строительство нового перехода через железную дорогу в Чулыме. В ближайшие дни специалисты Минтранса и РЖД проработают схему реализации проекта.

Глава региона пообещал ежегодно выделять центральным районным больницам по одной-две новых кареты скорой помощи, сообщает vn.ru. Другая проблема Чулымского района, которую взял на контроль Травников, — ливневая канализация.

После осмотра строящегося в Чулыме стадиона врио губернатора принял решение о финансировании завершения первой очереди объекта, чтобы футбольное поле было готово уже в сентябре.