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Новый переход через железную дорогу построят под Новосибирском

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Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил выделить средства на строительство нового перехода через железную дорогу в Чулыме. В ближайшие дни специалисты Минтранса и РЖД проработают схему реализации проекта.

Глава региона пообещал ежегодно выделять центральным районным больницам по одной-две новых кареты скорой помощи, сообщает vn.ru. Другая проблема Чулымского района, которую взял на контроль Травников, — ливневая канализация.

После осмотра строящегося в Чулыме стадиона врио губернатора принял решение о финансировании завершения первой очереди объекта, чтобы футбольное поле было готово уже в сентябре.

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