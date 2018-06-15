Тонны яблок пытались ввезти в Подмосковье под видом туалетной бумаги

В Подмосковье обнаружено порядка 36 т яблок из Польши, ввоз которых в Россию запрещен. Подкарантинную продукцию везли в двух грузовиках под видом туалетной бумаги.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, грузовики с яблоками из Польши задержали на 22-м км Калужского шоссе, в районе поселка Мамыри. Ящики с фруктами были заставлены паллетами с туалетной бумагой.

Яблоки были уничтожены на сортировочной площадке в Московской области.

Портал iz.ru в конце марта сообщал о том, что на складах в Долгопрудном нашли запрещенные к ввозу на территорию РФ сыры из Европы. Всего на складах обнаружили около 13 т «санкционки».