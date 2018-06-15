Лестница на улице Горького в Нижнем Новгороде открылась после ремонта

В Нижнем Новгороде отремонтировали лестницу на улице Горького, который много лет была в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Качество выполненных работ проконтролировал исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев. Жители неоднократно жаловались на плохое состояние пешеходного спуска, отмечает ИА «НьюсНН».

Месяц назад представители общественных организаций Брянска выразили недовольство отсутствием пандусов на главной лестнице города. Недавно ее открыли после капитального ремонта.