Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране за последние годы произошли серьезные демографические изменения, которые позволили рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Путина, который в 2005 году пообещал, что пенсионный возраст в России повышаться не будет, пока он возглавляет государство.

«Здесь важно, что это было произнесено 13 лет назад. Конечно, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, изменения в международной конъюнктуре», — сказал Песков.

Кроме того, он обратил внимание на то, что за последние годы в России увеличились показатели продолжительности жизни. Представитель Кремля также отметил, что Путин не принимает участия в проработке вопроса, связанного с повышением пенсионного возраста. По его словам, в дальнейшем пенсионная реформа будет обсуждаться на экспертном уровне.

14 июня состоялось заседание правительства России, на котором премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о необходимости пересмотра пенсионного возраста. Было предложено постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сообщалось, что это позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.