Прямой эфир

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

0
Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове, сообщается 15 июня на сайте Кремля.

Президент России поблагодарил китайского лидера за гостеприимство, оказанное во время недавнего государственного визита в КНР, а также саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«С обеих сторон выражено удовлетворение итогами этих мероприятий», — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора Си Цзиньпин поздравил российского лидера с успешным открытием чемпионата мира по футболу и пожелал удачи сборной России.

Первая игра чемпионата мира прошла 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча команд России и Саудовской Аравии завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал об эмоциях Путина после первого матча ЧМ-2018
Путин не участвует в проработке пенсионной реформы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017