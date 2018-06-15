Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове, сообщается 15 июня на сайте Кремля.

Президент России поблагодарил китайского лидера за гостеприимство, оказанное во время недавнего государственного визита в КНР, а также саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«С обеих сторон выражено удовлетворение итогами этих мероприятий», — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора Си Цзиньпин поздравил российского лидера с успешным открытием чемпионата мира по футболу и пожелал удачи сборной России.

Первая игра чемпионата мира прошла 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча команд России и Саудовской Аравии завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0.