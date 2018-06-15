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Кубань заняла первое место среди регионов по размеру парка мотоциклов

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Краснодарский край занял первое место среди регионов РФ по размеру парка мотоциклов. По данным «Автостата» на 1 января 2018 года, на Кубани зарегистрировано 113,2 тыс. мотоциклов. Это 5% всей мототехники в России.

Второе место у Приморья. В регионе зарегистрировано 106,7 тыс. штук мототехники. На третьей и четвертой строчках — Башкирия и Саратовская область. Там 104,3 тыс. и 103,2 тыс. мотоциклов соответственно. Замыкает пятерку Тульская область.

Между тем, как отмечает ИА «Кубанские новости», в Краснодаре в апреле упал спрос на мотоциклы примерно на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако спрос на кастом-байки и чопперы повысился. Сейчас столица края занимает третье место среди городов по росту интереса к этим транспортным средствам.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что ЦБ РФ опубликовал проект изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Также меняется порядок их применения страховыми компаниями при определении страховой премии.

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