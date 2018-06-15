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Башкирские налогоплательщики перечислили почти на 40% больше

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Согласно подсчетам управления налоговой службы по Башкирии, с января по май в бюджет было перечислено 179,1 млрд рублей. Это на 38,2% больше, чем за этот же период 2017 года.

Из этой суммы в федеральный бюджет России ушла половина — 91 млрд рублей. Прирост платежей в федеральную казну составил 41,8%. Консолидированный бюджет Башкирии пополнился 74,4 млрд рублей, прирост по сравнению с прошлым годом — 38,6%. Об этом информирует «МедиаКорСеть».

Ранее Минфин внес на рассмотрение в правительство России законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) и снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. По данным Росстата, цены на бензин в текущем месяце выросли на 5,6%, что в пять раз превышает апрельские показатели.

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