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Южный Урал вложит 3 млрд рублей в конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о выделении из областного бюджета 3,2 млрд рублей на строительство конгресс-холла. Он должен появиться на набережной реки Миасс до начала саммитов ШОС и БРИКС.

Средства будут выделены для хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» в качестве вклада региона в складочный капитал. Средства пойдут на строительство конгресс-холла, который расположится возле реки Миасс. Планируется, что это будет 34-этажное здание высотой 170 м и площадью 110 тыс. кв. м. Объект должен быть сдан в IV квартале 2019 года, то есть до проведения саммитов в 2020 году. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Общая стоимость проекта составляет около 9 млрд рублей. В здании планируется организовать современный концертный зал, рестораны, кафе, выставочные залы и культурные объекты.

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