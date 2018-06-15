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Банкиры разочарованы сохранением ключевой ставки на уровне 7,25%

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Фото: ТАСС/Анна Исакова
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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков прокомментировал порталу iz.ru сохранение ключевой ставки на уровне 7,25%.

Совет директоров Банка России не стал снижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25%. Это вторая подряд пауза в снижении ставки с марта 2018 года. Центробанк пересмотрел вверх прогноз по инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2019 году, сообщил Банк России в итоговом релизе после заседания совета директоров. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. ЦБ прогнозирует годовую инфляцию 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году. К четырем процентам темпы роста потребительских цен вернутся в начале 2020 года, прогнозируют в ЦБ.

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«Думаю, что это такая жестко консервативная монетарная политика, очень осторожная. Понятно, что есть факторы, которые не стимулируют понижать ключевую ставку, но, на мой взгляд, всё равно ее передержали на этих высоких уровнях. Реальные ставки у нас растут, и это факт. Очевидно, что это не способствует активизации кредитования экономики. Лично я ожидал снижения ключевой ставки. Аккуратного осторожного на 0,25%. Этого не случилось, и это немножко разочаровывает», — сказал Аксаков.

Понижение ключевой ставки даже на 0,25% могло стать хорошим сигналом для бизнеса, считает глава АБР.

«Последнее время инфляционные ожидания повысились. Это связано и повышением цены на бензин и разговорами о повышении налога на добавленную стоимость. В то же время в данный момент инфляция находится на рекордно низком уровне. Очевидно, что есть все возможности хотя бы на 0,25% снижать ключевую ставку. Поскольку это был бы хороший сигнал для бизнеса, что проценты будут снижаться. Соотвественно, они активнее бы расширяли свою бизнес-деятельность, привлекая более дешевый ресурс», — сказал Аксаков.

Глава АБР предположил, что причиной сохранением ключевой ставки стал ряд факторов, одним из которых является санкционное давление на рубль.

«Видимо хотят посмотреть как будет вести себя федрезерв, поскольку он ведет линию на повышение ставки, что увеличивает давление на рубль. Плюс санкционные решения, которые тоже работают как фактор, оказывающие давление на курс рубля. Думаю, что хотят посмотреть, каким образом будет разворачиваться ситуация с урожаем, поскольку от этого будут зависеть цены на продукты питания», — сказал Аксаков.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Банк России ввел ключевую ставку как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года.

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