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Посвященный Дню памяти и скорби заплыв пройдет в Новгородской области

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Марафонский эстафетный заплыв, посвященный Дню памяти и скорби, пройдет на озере Ильмень в Новгородской области в эти выходные, 16 и 17 июня.

Как сообщает министерство спорта и молодежной политики, стартовать марафонская эстафета должна 16 июня в 14:00 у деревни Устрека Старорусского района, а финишировать участники будут 17 июня в 8:00 в районе Перынского скита, сообщает Новгород.ру.

В общей сложности в мероприятии планируют принять участие 14 спортсменов. Они приедут из Великого Новгорода и Малой Вишеры. Самому старшему участнику исполнилось 79 лет.

Дистанция марафонской эстафеты составит 40 км. Во время прохождения дистанции пловцы будут сменять друг друга каждые 5, 10 или 20 минут.

Первый заплыв через озеро Ильмень состоялся в 2017 году. Тогда участники смогли переплыть его за 18,5 часов.

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