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Факты задержек рейсов авиакомпании «Якутия» проверят прокуроры

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Якутская транспортная прокуратура проведет проверку по фактам задержек рейсов авиакомпании «Якутия». По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИА SakhaNews в надзорном ведомстве пояснили, что отсутствие резервного воздушного судна или его непредоставление является нарушением Воздушного кодекса и федеральных авиационных правил, а также еще ряда норм. Кроме того, это нарушает условия, предусмотренные лицензией на перевозку пассажиров воздушным транспортом.

Массовая задержка рейсов авиакомпании «Якутия» произошла накануне. Из-за технической неисправности воздушного судна Sukhoi Superjet 100 был нарушен график полетов. Рейсы, вылетающие из Якутска во Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск и Харбин выполнялись с нарушением графика полетов.

Портал iz.ru также сообщал о том, что 4 июня в аэропорт Якутска вернулся самолет Bombardier авиакомпании «Якутия», вылетевший в Нерюнгри. Причиной стала техническая неисправность.

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