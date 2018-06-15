Истребитель доставили в НИИ Липецка для обучения студентов

Истребитель Су-27 доставили на двух машинах в Научно-исследовательский институт МЭИ в Липецке для обучения студентов военной кафедры.

Как сообщает пресс-служба НИИ МЭИ, истребитель является действующим. Он был выпущен в 1988 году Авиационным производственным объединением в Комсомольске-на-Амуре., сообщает GOROD48.

В институт техника прибыла с Авиационного ремонтного завода в Кубинке. Вес самолета составляет 17 тонн, и чтобы установить его, потребовалось два крана.

Истребитель неоднократно участвовал в показательных полетах на аэродромах России и за ее пределами в составе пилотажной группы «Русские витязи». Также на боевой машине отрабатывалась техника пилотирования и ведение воздушного боя.