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Судебные приставы опечатали ЦУМ Благовещенска

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Центральный универсальный магазин в Благовещенске опечатан. По предварительной информации, ЦУМ будет закрыт на протяжении 10 дней.

Как рассказали сотрудники универмага ресурсу asn24.ru, сначала прозвучала пожарная тревога. После того, как люди покинули здание, судебные приставы его опечатали, сославшись при этом на решение суда. Более подробных объяснений они не дали.

По некоторым данным, меры были приняты из-за того, что администрация ЦУМа не выполнила некие предписания. Какие именно, не сообщается. ЦФССП по Амурской области пока ситуацию не комментирует.

Агентство напоминает, что ранее в Благовещенсве был опечатан торгово-развлекательный центр «Реал». В качестве возможной причины называли несоблюдение мер пожарной безопасности.

Массовые проверки торговых центров проводились в России после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Из-за грубейших нарушений требований пожарной безопасности была приостановлена деятельность более 150 торгово-развлекательных центров и кинозалов в России.

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