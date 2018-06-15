Прямой эфир
Сюжет:

Салах не сыграет с первых минут в матче против Уругвая

0
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Египта объявила стартовый состав на первый матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая. Лидер египетской команды Мохамед Салах начнет встречу на скамейке запасных.

Не подвели
Сборная России уверенно обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

С первых минут на поле выйдут Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Омар Габер, Ахмед Хегази, Мохамед Эль-Ненни, Мохамед Абдуль-Шафи, Амр Варда, Тарек Хамед, Абдалла Эль-Саид, Марван Мохсен и Махмуд Трезеге, сообщает газета «Спорт-экспресс».

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Египта Эктор Купер заявлял, что Салах полностью восстановился от травмы и готов сыграть в матче против Уругвая.

В стартовый состав Уругвая попали Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Найтан Нандес, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта, Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Матч пройдет в Екатеринбурге, начало — в 15:00 по московскому времени.

В четверг, 15 июня, сборная Россия одержала уверенную победу над командой Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 70% граждан Германии выступили против бойкота ЧМ-2018
На Украине решили показывать матчи ЧМ-2018 из-за долгов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017