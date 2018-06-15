Салах не сыграет с первых минут в матче против Уругвая

Сборная Египта объявила стартовый состав на первый матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая. Лидер египетской команды Мохамед Салах начнет встречу на скамейке запасных.

С первых минут на поле выйдут Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Фатхи, Омар Габер, Ахмед Хегази, Мохамед Эль-Ненни, Мохамед Абдуль-Шафи, Амр Варда, Тарек Хамед, Абдалла Эль-Саид, Марван Мохсен и Махмуд Трезеге, сообщает газета «Спорт-экспресс».

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Египта Эктор Купер заявлял, что Салах полностью восстановился от травмы и готов сыграть в матче против Уругвая.

В стартовый состав Уругвая попали Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Найтан Нандес, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта, Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Матч пройдет в Екатеринбурге, начало — в 15:00 по московскому времени.

В четверг, 15 июня, сборная Россия одержала уверенную победу над командой Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter