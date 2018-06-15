Мигрантов с обморожениями обвиняют в незаконном пересечении границы России

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семерых граждан Республики Узбекистан. Они обвиняются в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации в Адамовском районе Оренбургской области.

В ходе следствия было установлено, что в январе 2018 года группа лиц по предварительному сговору незаконно проникла на территорию России. В легкой осенней обуви они прошли по полям на территории Казахстана, обошли пограничный пункт пропуска и пересекли границу России в Адамовском районе, сообщает РИА «Оренбуржье».

Сотрудники погранслужбы задержали мужчин, после чего они были доставлены в городскую больницу с обморожениями разной степени. Двоим из них пришлось ампутировать конечности.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.