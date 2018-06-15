Скончалась пятая пострадавшая в ДТП с автобусом в Орловской области

В больнице скончалась женщина, пострадавшая в столкновении пассажирского автобуса с грузовым поездом в Орловской области. Таким образом, число жертв аварии достигло пяти.

По данным администрации Орловского района, пострадавшая находилась в реанимации, за ее жизнь несколько дней боролись врачи. Чиновники уточнили, что готовы оказать помощь семье в организации похорон. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Остальные пострадавшие проходят лечение в реанимации и нейрохирургическом отделении Орловской областной клинической больницы.

Авария на железнодорожном переезде произошла 10 июня. Автобус и грузовой поезд столкнулись между деревнями Орлово и Гать. На месте скончались четыре человека, еще 12 человек получили травмы. Позже стало известно, что в автобусе находились артисты Лавровского хора русской песни.