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Порошенко запустил реформу дипломатической службы Украины

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинский лидер Петр Порошенко на встрече с представителями внешнеполитического ведомства страны подписал закон о реформе дипломатической службы.

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Документ, в частности, вводит три категории дипломатических должностей — «А», «Б» и «В». В нем также прописываются права и обязанности должностных лиц дипслужбы, порядок назначения и освобождения от должностей в дипломатической службе, сообщает «Укринформ».

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон разработан с целью реформирования дипломатической службы, а также приведения ее к современным европейским и мировым стандартам.

Закон вступит в силу через полгода после опубликования в официальной прессе.

Верховная рада приняла закон «О дипломатической службе Украины» в окончательной редакции 7 июня.

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