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Сотрудник ГИБДД остановил движение в Калининграде ради стаи уток

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Жители Калининграда впечатлены поступком инспектора ГИБДД, который остановил движение на дороге, чтобы помочь утятам перейти дорогу. Необычный поступок очевидцы сняли на видео.

По словам горожан, утки появились возле проезжей части на улице Невского. Птицы не могли перейти дорогу из-за оживленного движения. Тогда, говорят очевидцы, в ситуацию вмешался инспектор ГИБДД. Он остановил движение, чтобы утки не испугались и не пострадали. Об этом пишет ИА FlashNord.

Ранее портал iz.ru сообщал, что москвичей попросили с пониманием отнестись к семействам уток, которые переходят дороги в период перемещения к водоемам. По словам орнитологов, огари обустраивают гнезда на чердаках и под крышами зданий и, как только птенцы подрастают, ведут их к воде.

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