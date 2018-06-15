Прямой эфир

Прогноз енота Нафани о победе России в первом матче ЧМ-2018 сбылся

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Енот по имени Нафаня из зоопарка в Иркутске не ошибся с прогнозом того, кто станет победителем в первом матче в рамках ЧМ-2018. Накануне он предсказал победу российской сборной над командой из Саудовской Аравии.

Любимец публики из двух мисок с фруктами выбрал ту, в которой был мяч с изображением российского флага, что означало победу подопечных Станислава Черчесова, а потом и вовсе забрал игрушку себе.

ИА SakhalinMedia отмечает, что Нафаня уже угадывал победителей соревнований в 2016 и в 2017 годах.

А вот бегемоты из зоопарка Калининграда ошиблись в прогнозах по поводу победителя матча-открытия. Они предсказывали, что игра закончится ничьей.

Матч Россия – Саудовская Аравия состоялся накануне на стадионе «Лужники» в Москве. Он завершился победой российской сборной со счетом 5:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин и Жозе Мауринью познакомились на первом матче ЧМ-2018
Робби Уильямс показал средний палец на церемонии открытия ЧМ-2018‍

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017