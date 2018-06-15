Прогноз енота Нафани о победе России в первом матче ЧМ-2018 сбылся

Енот по имени Нафаня из зоопарка в Иркутске не ошибся с прогнозом того, кто станет победителем в первом матче в рамках ЧМ-2018. Накануне он предсказал победу российской сборной над командой из Саудовской Аравии.

Любимец публики из двух мисок с фруктами выбрал ту, в которой был мяч с изображением российского флага, что означало победу подопечных Станислава Черчесова, а потом и вовсе забрал игрушку себе.

ИА SakhalinMedia отмечает, что Нафаня уже угадывал победителей соревнований в 2016 и в 2017 годах.

А вот бегемоты из зоопарка Калининграда ошиблись в прогнозах по поводу победителя матча-открытия. Они предсказывали, что игра закончится ничьей.

Матч Россия – Саудовская Аравия состоялся накануне на стадионе «Лужники» в Москве. Он завершился победой российской сборной со счетом 5:0.