Причиной стрельбы в Новокузнецке могла оказаться ссора из-за детей

Причиной конфликта между мужчиной, устроившим стрельбу в Новокузнецке, и его бывшей женой мог стать спор из-за встреч с детьми. Об этом сообщил источник в экстренных службах Кемеровской области.

Источник рассказал ТАСС, что у супругов было четверо детей. По предварительным данным, бывшая жена не разрешала мужчине видеться с ними.

Ранее начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Кемеровской области Игорь Ситдиков также сообщал порталу iz.ru, что у бывших супругов был конфликт из-за детей.

Региональное управление Следственного комитета сообщает, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, погибшая работала в здании, где произошло преступление. Накануне бывшие супруги поссорились.

Утром 15 июня житель Новокузнецка застрелил бывшую жену в здании в центре города, затем забаррикадировался там. На место ЧП прибыли представители экстренных служб и мэр Сергей Кузнецов, который лично вел переговоры. Через некоторое время стрелок покончил с собой.