Прямой эфир

Причиной стрельбы в Новокузнецке могла оказаться ссора из-за детей

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной конфликта между мужчиной, устроившим стрельбу в Новокузнецке, и его бывшей женой мог стать спор из-за встреч с детьми. Об этом сообщил источник в экстренных службах Кемеровской области.

Источник рассказал ТАСС, что у супругов было четверо детей. По предварительным данным, бывшая жена не разрешала мужчине видеться с ними.

Ранее начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Кемеровской области Игорь Ситдиков также сообщал порталу iz.ru, что у бывших супругов был конфликт из-за детей.

Региональное управление Следственного комитета сообщает, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, погибшая работала в здании, где произошло преступление. Накануне бывшие супруги поссорились.

Утром 15 июня житель Новокузнецка застрелил бывшую жену в здании в центре города, затем забаррикадировался там. На место ЧП прибыли представители экстренных служб и мэр Сергей Кузнецов, который лично вел переговоры. Через некоторое время стрелок покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стрелок в Новокузнецке покончил с собой
Житель Новокузнецка застрелил женщину и захватил заложников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017