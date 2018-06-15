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Песков назвал способ урегулирования кризиса на Украине

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Урегулирование кризиса на Украине заключается в исполнении Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление о том, что разрешить кризис возможно путем создания федерации или конфедерации.

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«Мы считаем, что шагом вперед в движении урегулирования на Украине может и должна стать реализация известных положений — Минских договоренностей», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее в пятницу исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что самопровозглашенная Луганская Народная Республика (ЛНР) может остаться в составе Украины, если она станет федеративным или конфедеративным государством.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе.

В июне 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что разработал новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе, и призвал отказаться от Минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, никакого Минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе «не существует».

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