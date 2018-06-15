Интерактивную карту обитания соловьев запустили в Москве

В Москве запустили интерактивную карту обитания соловьев. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Ее разработкой занимались орнитологи-любители. В ней содержатся 227 адресов с местами обитания соловьев, а также датой, где в последний раз слышали пение пернатого, и указанием фамилии свидетеля «концерта». Добавить новый адрес может любой горожанин, пишет сетевое издание m24.ru.

Соловьи начали петь в мае. С тех пор разработчикам поcтупило больше 200 сообщений с адресами, а также аудио- и видеозаписями пения птиц. Эти данные и способствовали запуску интерактивной карты, которую планируется пополнять.

Обычно соловьи обитают в парках, на природных территориях, реже встречаются в скверах и зеленых дворах Москвы. Лучше всего наблюдать за ними ранним утром или вечером, когда на городских улицах становится тише. Гнездятся птицы, как правило, в густых кустах или речных долинах.

В апреле ученые в Красноярске создали интерактивную карту загрязнения воздуха. Благодаря ей жители города смогут узнать о статусе предприятий города.