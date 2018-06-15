Часть набережной в Барнауле затопило водой из реки Оби

Уровень Оби в черте Барнаула стал на 5 см выше критического и составил 545 см, сообщил алтайский ЦГМС. Часть набережной на Речном вокзале ушла под воду. При этом мужчины продолжают там рыбачить, а женщины — загорать.

В поселке Затон подтоплены несколько улиц. По данным МЧС, уровень воды в Оби у Барнаула в ближайшие дни может достигнуть 560–565 см, передает altapress.ru. В июне и июле на Алтае ожидаются высокие температуры воздуха. Это может привести к паводку.

Портал iz.ru писал о сильнейшем за последние 25 лет разливе Дона. Ученые в связи с этим надеются на восстановление популяции промысловых рыб.