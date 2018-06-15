Сахалин оказался первым в рейтинге регионов с высокими зарплатами

Сахалин занял первую строчку в рейтинге российских регионов с самыми высокими зарплатами. Опрос проводило интернет-издание о финансах «Тинькофф-Журнал». Судя по этим данным, средняя зарплата в этом регионе — 121,5 тыс. рублей.

Впрочем, как отмечают авторы исследования, на вопросы анкеты отвечали те жители Сахалина, которые работают в высокооплачиваемой отрасли — добыче полезных ископаемых. Поэтому этот результат может быть признан нерепрезентативным, уточняет ИА SakhalinMedia.

На втором месте по размеру зарплат в рейтинге журнала — Москва. Средняя зарплата в российской столице — 109 тыс. рублей. Далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ — 106 тыс. рублей.

Портал iz.ru в середине мая сообщал данные Росстата о зарплатах в регионах РФ. Сахалинская область вошла в первую пятерку по этому показателю. Она заняла пятое место со средней зарплатой 69,3 тыс. рублей.

Лидером списка оказался Чукотский автономный округ, где средняя зарплата в целом по всем отраслям приближается к 94 тыс. рублей.