Прямой эфир

Мусульманский мир празднует Ураза-байрам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мусульмане в эту пятницу, 15 июня, отмечают «праздник разговения» — Ураза-байрам (араб. Ид аль-Фитр. — Прим. iz.ru), знаменующий окончание месяца обязательного поста Рамадан, в течение которого верующие от рассвета до заката воздерживались от пищи, воды и развлечений.

Ураза-байрам наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения») является главным праздником ислама. Он будет длиться три дня.

Солнце, море и халяль
Как устроен мир мусульманских путешествий

С раннего утра в каждом российском городе мусульмане собираются в мечетях на общую молитву (намаз), а после сядут за столы с едой. По традиции, трапезу и веселье нужно разделить с родными, друзьями, соседями разных вероисповеданий и национальности, а главное — помочь голодным и обездоленным.

Главное блюдо праздника — это баранина, но животных в  этот день, в отличие от Курбан-байрама, не забивают. Также на столах у мусульман будет плов, беляши (закрытый пирог с начинкой из картофеля и халяльного мяса), перемячи (жареные пирожки с мясом), манты и много сладостей, например, чак-чак и пахлава.

В этот день верующие также отправляются на кладбище помянуть умерших и посещают усыпальницы местных святых. 

В дни разговенья также устраиваются ярмарки, на которых показывают красочные представления. Идет оживленная торговля на базарах, для молодежи и детей устраиваются развлечения. Часто гулянья происходят у воды.

В некоторых российских регионах Ураза-байрам объявлен нерабочим днем. Среди них — Татарстан, Башкирия, Дагестан, Крым, Адыгея, Чечня. Всего в нашей стране проживают порядка 20 млн мусульман, действуют более 7 тыс. мечетей и молельных домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поздравил мусульман с Ураза-Байрамом
В Дании запретили ношение бурки и никаба в общественных местах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017