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Дело блокировавшего российские фуры украинца передали в суд

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Следственный комитет завершил расследование дела активиста запрещенной в России украинской организации «Правый сектор» Романа Терновского и направила материалы в суд. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что в 2016 году Терновский принимал участие в блокаде российских грузовиков на российско-украинской границе. Кроме того, он пропагандировал деятельность «Правого сектора» в интернете.

В октябре 2017 года мужчину задержали в Ростове-на-Дону. Работа по установлению и привлечению к ответственности других участников группировки продолжается.

В феврале 2016 года украинские активисты в рамках акции протеста против передвижения российских грузовиков по стране заблокировали около 100 фур с российскими номерами в разных регионах республики. Россия в качестве ответной меры заблокировала движение украинских грузовиков по своей территории.

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